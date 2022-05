L'Emmebi Futsal perde ed è raggiunto al quinto posto dalla Just Mola

cede in casa () al Cus Bari, che festeggia l'aritmetica promozione in serie C1, e viene raggiunto al quinto posto, a quota 40, dalla Just Mola (vittoriosa 3-2 in casa contro la Byre Ruvo) con la Grimal Team C5 (sconfitta fra le mura amiche dal Cus Foggia, 4-6) appena due lunghezze dietro.Nel venticinquesimo e penultimo turno del girone A di serie C2 (manca solo una giornata alla bandiera a scacchi, nda), il Cus Bari vola sul doppio vantaggio (0-2), mariduce le distanze prima della pausa: 1-2 al 30' e squadre negli spogliatoi. Al rientro sul parquet del PalaPansini, gli ospiti siglano il tris (1-3), poi però il quintetto di, con il quinto di movimento, si rifà sotto con: 2-3. È tutto inutile: il Cus Bari chiude la pratica () e vola in serie C1.La prima della classe porta a casa la ventunesima vittoria stagionale e chiude a quota. Podio completato dallache rimane al secondo posto pur sconfitta 3-2 nell'anticipo dalla Just Mola. Terzo ilche impatta 2-2 sul campo dell'Audax Rutigliano. Alla resa dei conti il club del presidente, invece, si ferma per l'undicesima volta dall'inizio dell'anno e viene raggiunto aldalla Just Mola, entrambe a +2 sulla Grimal Team.Situazione, dunque, molto ingarbugliata in chiave play-off, con tre squadre in due punti - dal quinto al settimo posto - a 60' minuti dalla conclusione della regular season. Si torna in campo sabato 7 maggio, alle ore 16.00, per l'ultima fatica della stagione, fuori casa, sul campo delpenultimo in classifica.