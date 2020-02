L'Audax Rutigliano frena l'Emmebi Futsal: soltanto un pari, finisce 6-6

Unad intermittenza e con le polveri bagnate non va oltre il pareggio in quella che i pronostici della vigilia indicavano come la gara più semplice. Invece, l'Audax Rutigliano spaventa i biancoverdi e, proprio sui titoli di coda, li inchioda sul pari: finisceNel diciassettesimo turno del girone A di serie C2, pronti via e la sblocca: 0-1. Sbaglia più volte il raddoppio l'Emmebi e subisce il pari dell'ex Straziota, macon un gran fendente da fuori sigla l'1-2. Gli ospiti, però, non riescono a trovare il cinismo giusto per chiudere la partita e prima del riposo subiscono il 2-2. Al rientro i ragazzi disegnano il 2-3 con una azione corale conclusa dal giovane, per lui prima rete in assoluto.Neanche il tempo di esultare che l'Audax impatta nuovamente: 3-3. Stavolta il blackout dei biancoverdi è totale e subiscono il 3-4 e il 3-5. Suona la caricache fa 4-5, mentrepareggia: 5-5. Sulle ali dell'entusiasmo l'Emmebi continua ad attaccare, fin quandosradica la palla ad un avversario e piazza il gol del sorpasso, 5-6. Con i locali impietriti, i giovinazzesi non riescono a chiudere il match e nell'ultimo assalto l'Audax pareggia.e triplice fischio.Il club del presidente-allenatoreche non va oltre il pari a Rutigliano, intanto, scivola al quarto posto in classifica, scavalcato dal Cus Foggia e nel prossimo turno, in programma sabato 15 febbraio alle ore 16.00, sarà impegnato in casa contro l'