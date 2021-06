L'attesa è finita anche a Giovinazzo: stasera c'è Italia-Svizzera

L'Italia s'è desta, almeno nel calcio?Lo scopriremo questa sera a partire dalle 21.00, quando gli azzurri guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini sfideranno laallo stadio Olimpico di Romaper la seconda giornata del girone A dei Campionati Europei di Calcio.Dopo la brillante prestazione contro la Turchia, ci si aspetta un'altra vittoria che blinderebbe la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e potrebbe far salire ulteriormente l'autostima del gruppo italiano. Alla vigilia della gara romana, Leonardo Bonucci, uno degli uomini più esperti, ha richiamato l'attenzione sulle qualità degli elvetici, reduci dal pareggio a Baku contro il Galles, ed ha chiarito che non bisogna più pensare a quanto di buono fatto nella prima uscita della rassegna continentale: «Ora però dobbiamo immediatamente voltare pagina. C'è da rimettere la testa nel carro armato», ha rimarcato utilizzando una metafora bellica.Anche Giovinazzo, come tutta la penisola, ha iniziato a scaldarsi per una nazionale a tratti sbarazzina e su tanti balconi sono apparsi i tricolori a segnare l'inizio della stagione delle speranze sportive, che si spera possano realizzarsi tra meno di un mese.Sta di fatto che i terlizzesi ci credono e sin dalla serata di ieri nei bar, nei locali pubblici o in villa si parlava quasi solo esclusivamente di Campionati Europei e della nazionale.Il rito collettivo, la messa laica a devozione del Dio Eupalla, avrà luogo dalle 21.00 e se il risultato dovesse essere quello auspicato dai 58 milioni di commissari tecnici italiani, ci si augura di vedere qualche festeggiamento sobrio, ricordandoci sempre che l'emergenza sanitaria non è affatto terminata.Forza Italia!