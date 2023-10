L’AFP Giovinazzo ha un nuovo direttivo

L'è tornata in A1 dopo una assenza lunga 5 anni e la massima serie richiede un impegno sportivo, economico e organizzativo necessariamente diverso rispetto a quello che ha caratterizzato la permanenza nelle serie minori.Nella pancia del PalaPansini si è capito subito che servisse allargare la cerchia di coloro che si impegnavano per l'AFP per dotarsi di un organigramma più ampio e meglio organizzato.Lo scorso weekend, in occasione quindi dell'inizio della stagione, il consiglio direttivo ha scelto di farsi da parte per lasciare posto anche formalmente ad un nuovo corso.Come annunciato pochi giorni prima, è stato nominato come presidente, imprenditore attivo nel campo immobiliare con base nella capitale ma soprattutto figlio di Luciano Minervini, l'indimenticato e pionieristico radiocronista che ha impresso nella memoria cittadina il racconto dell'irripetibile stagione che portò l'AFP ad aggiudicarsi lo Scudetto e la Coppa delle Coppe del 1980, con l'allenatore Pino Marzella allora giocatore e capocannoniere.Resta vicepresidente, che curerà anche i rapporti con la federazione.Consiglieri saranno il presidente uscente, che continuerà a far crescere i giovani atleti, il direttore sportivo, l'ex hockeistae gli imprenditoriInvitato a far parte del direttivo, in qualità di socio onorario, il presidente del consiglio comunaleIl gruppo, così costituito, sta ultimando la lista dei dirigenti che, con diverse deleghe, lavorerà per curare gli interessi dell'amata AFP Giovinazzo.