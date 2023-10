L'Academy Giovinazzo parte con il turbo. Netta vittoria ad Altamura: 0-3

L'- il presidente, oltre al calcio, non ha lesinato sforzi economici in estate per allestire un roster di assoluto spessore anche nel futsal - si ritrova in campo e parte fortissimo, portando a casa il primo successo stagionale. Ad Altamura, nel domicilio della Soccer, finisce con un nettoNel primo turno del girone A del torneo di serie C2, il tecnicosi affida ai molti protagonisti dell'ottima stagione passata, schierando dal primo minuto, fra gli altri, capitan De Palma e Berardi. Nel primo tempo le formazioni si studiano, gli ospiti hanno quasi sempre il pallone tra i pedi, ma non offendono mai. Al 30' è unocon poche emozioni, se non il bolide di Bavaro parato dall'estremo altamurano e l'uscita di Pastoressa, bravo a sventare un'azione del quintetto di casa.Nella ripresa i giovinazzesi hanno il piede premuto sull'acceleratore, cominciano a creare tanto e puntuale arriva il gol di(0-1) con un diagonale rasoterra da banda destra. La squadra altamurana accenna al risveglio, ma dalle parti di Pastoressa non si passa, mentre dall'altra partespinge in porta il comodo assist di Bufi e fa 0-2. I padroni di casa tentano la carta del quinto di movimento, machiude definitivamente la sfida segnando a porta vuota loLa grandissima prova offerta sulla Murgia (prima vittoria stagionale, nessun gol subito e ottimi spunti in fase offensiva) permette di sognare. Sabato 14 ottobre, intanto, i biancoverdi osserveranno il previsto turno di riposo: si tornerà in campo, il prossimo 28 ottobre alle ore 16.00, ancora fuori casa, col