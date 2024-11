L'Academy Giovinazzo va sotto, ma ci pensa Depalma: 1-1

Powered by

Depalma risponde all'iniziale vantaggio dello Sport Giovanile Molfetta e salva l': i biancoverdi strappano un pari sul finire di partita in rimonta (il risultato finale) contro una squadra, quella ospite, ancora secco di vittorie. Un punto prezioso per i giovinazzesi che ripartono dopo il ko con il Monospolis.Nella quarta giornata del raggruppamento barese del campionato di Terza Categoria (ne mancano soltanto tre al giro di boa, considerato il bassissimo numero di formazioni partecipanti), la formazione di mister, sul prato sintetico del Petrone di Molfetta, a causa della perdurante indisponibilità del De Pergola, prova a comandare il gioco, ma l'undici ospite, penultimo in graduatoria, è molto aggressivo e abile nei raddoppi. Ne vien fuori, al 45', un pareggio a reti bianche.