L'Academy Giovinazzo travolta dal San Ferdinando: finisce 0-4

Dopo il blitz di Rutigliano, che ha scalzato l'Audax dalla vetta, l'spreca una ghiotta opportunità per consolidare il primo posto, ora a -3. Crolla la formazione biancoverde che incassa la prima sconfitta casalinga stagionale affondando al cospetto del, vittorioso con un perentorioNell'undicesima giornata del girone A del campionato di serie C2, la formazione diparte forte e colleziona numerose azioni da rete in fase offensiva, ma non le concretizza, mentre dall'altra parte qualcosa non funziona nell'equilibrio di squadra e ogni ripartenza ospite diventa un'occasione potenziale, sino allo 0-1. I giovinazzesi sembrano pesanti di gambe e di testa, tutto il contrario del quintetto ospite che prima della pausa raddoppia. Al riposo, quindi, il punteggio è di 0-2.Si riparte: i padroni di casa attaccano sempre con grande continuità, con ritmi molto alti, ma gli ospiti reggono. L'Academy Giovinazzo colleziona occasioni vere e potenziali senza riuscire a segnare, cosa che invece fa il quintetto ospite che vola sul pesantissimo 0-3. A nulla serve il power play dei biancoverdi (Ignomiriello), anzi è la squadra avversaria a segnare ancora, calando il poker e chiudendo i conti. Termina 0-4, col San Ferdinando che passa con pieno merito al PalaPansini.Il club di, che chiude il 2023 con una sconfitta - la seconda stagionale - e dovrà al più presto voltare pagina, è ora secondo, a -3 dalla vetta, occupata dal, e a +2 sull'Audax Rutigliano. E nel prossimo turno, sabato 13 gennaio alle ore 16.00, i giovinazzesi saranno impegnati sul campo della capolista.