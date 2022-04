L'Academy Giovinazzo protagonista a Parma con il progetto "Plus"

Continua il progetto nazionale(Play With Us) dellache, nelle scorse settimane, ha ospitato, al centro sportivo Stuard, un gruppo di giovani calciatori e sette membri dello staff della societàcercando di creare una stretta collaborazione e di far vivere un'esperienza unica.I giovani atleti del presidentee del diesse, dopo aver avuto la possibilità di visitare il museoe lo stadio, si sono messi in gioco partecipando ad allenamenti e test come da veri professionisti, dimostrandosi entusiasti e curiosi nell'affrontare una seduta tipica del modello educativo calcistico crociato, caratterizzato da un'elevata intensità di gioco e dalla necessità di mantenere sempre alta la concentrazione.Le esperienze proposte sono state diverse e divise per obiettivi: coordinazione, tecnica di corsa, pre-acrobatica, mobilità articolare, conduzione libera con cambi di direzione, sfide uno contro uno e due contro due, tiri in porta ed allenamento specifico dei portieri. Ogni situazione-problema è stata proposta con esercitazioni coinvolgenti, che hanno permesso ai ragazzi (70 i partecipanti) di imparare trovando soluzioni personali per ogni situazione. Diventando, cosi,I tecnici dellche hanno accompagnato i ragazzi, cinque, con due preparatori atletici, hanno potuto assistere in campo alle esperienze degli atleti, conoscendoli meglio dal punto di vista umano.. Il filo conduttore della giornata è stato il divertimento, che li ha condotti in una giornata indimenticabile.