L'Academy Giovinazzo inizia il 2024 con una vittoria: 1-3 a Bisceglie

L'inizia il 2024 con una vittoria, la quinta in campionato (sul manto sintetico dell'Eagles Bisceglie), e manda un messaggio alla capolista Soccer Ruvo, ora a -6: i biancoverdi, vittoriosi con le reti dei due(Nando e Nicolò) e di, salgono a 15 e restano in scia della prima della classe.Nell'ottavo turno del raggruppamento barese di Terza Categoria, il primo del nuovo anno solare, la partita si presenta subito divertente, con varie occasioni: al 25', su calcio di rigore,porta i giovinazzesi dell'allenatore De Nichilo in vantaggio, 0-1. Prima del riposo, però, arriva il pareggio dell'undici di casa su un calcio di punizione laterale, complice un errore difensivo che macchia la superba prova degli ospiti e spiana la strada all'1-1, punteggio che chiude i primi 45'.La ripresa, che si apre con l'Eagles Bisceglie in dieci uomini, prosegue con alcune sostituzioni che modificano l'assetto tattico della vice capolista, a segno al 60' con(1-2 direttamente da calcio d'angolo) ed al 76' con, per l'1-3 finale. «Gli ultimi due gol - ha detto il tecnico biancoverde a fine gara - ci hanno permesso di vincere una sfida difficile contro una squadra rinforzata dal mercato invernale e di proseguire il nostro percorso positivo nel campionato».Da rimarcare la terza partita consecutiva del giovane, proveniente dalla juniores biancoverde. Per il sodalizio del presidentesi tratta della quinta vittoria stagionale: i biancoverdi sono ora a quota 15 punti. Prossimo impegno, domenica 14 gennaio al De Pergola, col. Si gioca alle ore 14.30.