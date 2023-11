L'Academy Giovinazzo battuta dal vento e dalla New Carpediem

Non si possono assolutamente mettere da parte le condizioni meteorologiche, perché la grandine e il forte vento sono stati i trionfatori della sfida, disturbando in maniera decisa per tutti i 90 minuti e penalizzando l': i biancoverdi, infatti, hanno si sono arresiin casa della, vittoriosa 1-0.Nel quarto turno del girone barese del campionato di Terza Categoria, gli ospiti giocano a sfavore di vento, collezionando soltanto infruttuosi calci d'angolo e confezionando appena una nitida occasione, prima di perdere il difensore De Rienzo, espulso assieme ad un attaccante della formazione di casa per reciproche scorrettezze. Al 45', con entrambe le squadre costrette in dieci uomini, il punteggio è sempre di 0-0. Non è finita, l'incontro riserverà ancora numerose emozioni.Al rientro, al 55', ecco l'episodio-chiave: un retropassaggio maldestro della difesa giovinazzese, rallentato dal forte vento, si trasforma in un assist per gli avanti di casa che sbloccano la sfida,. «Nei restanti 35 minuti non abbiamo avuto la reazione desiderata», ha ammesso al termine il tecnico, anche a causa delle avverse condizioni meteo e della scarsa illuminazione dell'impianto: «Ma ciò non è un alibi, perché la partita».E perché dall'altra parte c'era una squadra che ha vinto, e l'ha fatto con merito, condannando il club dialla prima sconfitta stagionale: i biancoverdi sono ora a -6 dal primo posto e nel prossimo turno, domenica 3 dicembre alle ore 14.30, riceveranno sul prato del De Pergola il fanalino di coda