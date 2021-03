Iris terza nella prima prova di serie C

Si chiude con un podio l'esperienza in terra campana dellain occasione della prima prova del campionato di serie C, zona tecnica 5, andata in scena ieri, 14 marzo, in quel di Napoli.Ai nastri di partenza i tecnici accompagnatorihanno portato in pedana il quartetto che ha conquistato il terzo posto finale, al termine di una gara che ha rappresentato anche una verifica importante in pedana per le pugliesi in prospettiva.al cerchio ha totalizzato un, seguita daalla pallaalle clavette eche ha chiuso con unal nastro. Per l'Iris un punteggio complessivo divalso il gradino più basso del podio, alle spalle di Doria Gym vincitrice con 58.800, secondo posto per Juvenilia con il punteggio di 58.450.Campionato di serie C che tornerà da calendario per la seconda ed ultima prova il prossimo 1 e 2 maggio con tappa prevista in quel di Campobasso.