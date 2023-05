Iris, Stufano: «Gare UISP unico grande abbraccio senza riserve»

Le garehanno sempre un atmosfera speciale. Numerose ginnaste in pedana, tanti i genitori ed appassionati presenti in un ambiente sano, dove emerge lo sport nella sua massima accezione.Così è stato lo scorso 16 aprile al Palazzetto Capocasale a Bari come d'altronde sempre in occasione delle gare UISP, «Un unico grande abbraccio senza riserve tra le 300 ginnaste – commenta Marisa Stufano, direttrice tecnica della Ginnastica Ritmica Iris – che si sono avvicendate nel Campionato Regionale UISP. Un connubio importante tra i riferimenti istituzionali e le società che hanno preso parte alle gare, a cui va fatto un plauso per il lavoro quotidiano che svolgono».«Lacrime di felicità per ogni prestazione, abbracci e tifo sfegatato per le compagne di squadra, genitori commossi al termine di ogni gara, indipendentemente dal risultato – continua Stufano – partecipi dell'entusiasmo delle proprie figlie. Sorrisi dello staff e della giuria, amichevoli scambi di vedute tra le tecniche delle società. Tutti i valori dello sport espressi in queste belle giornate di sport».