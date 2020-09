Iris, riprende l’attività agonistica con il Torneo di inizio stagione

Si torna finalmente in pedana per gareggiare. Lasarà, infatti, impegnata sabato 26 e domenica 27 settembre a Desio in occasione della terza edizione deldi inizio stagione.L'evento in terra lombarda, organizzato dalla Sangiorgio79, vedrà in casa Iris scendere in pedana le ginnaste Gold. Si parte con le Allieve in gara e l'Iris rappresentata da(2009 A3) al corpo libero e cerchio.Tra le Junior i dirigenti accompagnatorischiereranno(2007 J1) alla fune, palla e clavette,(2007 J1) al cerchio, palla e nastro,(2006 J2) al cerchio e clavette,(2005 J3) alla palla e clavette e(2005 J3) alla fune e palla. La classifica verrà stilata dalla somma dei due esercizi con punteggio più alto.Un importante momento di verifica, dopo tanti mesi di stop forzato, per testare tenuta mentale e fisica delle ginnaste, ed al tempo stesso provare i nuovi esercizi in previsione della prossima tappa di seria A prevista nel mese di ottobre.