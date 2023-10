Iris in terra umbra per la prova di Zona Tecnica di Specialità

Una folta pattuglia Iris è in partenza per Foligno, dove il PalaPaternesi ospiterà la prova di zona tecnica del campionato individuale Gold di Specialità da oggi fino a domenica 29 ottobre.Dopo le prime due prove regionali concluse con ottimi risultati, le atlete Iris si confronteranno con le colleghe della Zona Tecnica 5, che comprende le regioni di Puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata, Molise e Campania, e proveranno a staccare i pass a disposizione per accedere alla finale nazionale del prossimo 17 novembre.La squadra che scenderà in pedana in questo appuntamento è formata dalle biscegliesi(A3), che gareggerà a corpo libero,(J1) con cerchio e palla,(J2) con palla e nastro,(J3) con palla e clavette, la giovinazzese(J2) impegnata con cerchio e nastro, la bitontina(J3) con cerchio e nastro e la molfettese(S) con cerchio e clavette.La spedizione in terra umbra sarà guidata dalle tecniche