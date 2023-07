Iris in gara al memorial "Luigi Montefusco"

Saranno ben 23 le atlete dellache prenderanno parte alla prima edizione del memorial "Luigi Montefusco", previsto per oggi e domani alla palestra San Giuseppe da Copertino in quel di Lecce.Al torneo internazionale il club presieduto dascenderà in pedana oggi, a partire dalle ore 9.00, con i Level C al quale prenderanno parte:Nel pomeriggio, poi, sarà la volta del Level B con l'Iris che schiera:. Torneo in terra salentina che si conclude domani con le ginnaste del Level A.Per l'Iris ci saranno:. Il folto gruppo di ginnaste sarà guidato dai tecnici accompagnatori