Iris Giovinazzo protagonista nel fine settimana scorso a Bari

Parte subito con la marcia giusta la stagione di gare per laprotagonista lo scorso weekend a Bari in occasione delAl Pala Carbonara nell'Individuale Gold subito vittoria per Michela Sallustio, prima tra le Junior 3 (106.350), a cui ha fatto seguito l'acuto di Irene Carbonara che vince tra le Senior (111.900). Nel Campionato di Specialità, tra le Junior 2ª e 3ª fascia, Arianna De Feudis si impone alle clavette (22.250) ed è seconda alla palla (22.500). Bene anche Silvana De Santis che vince al nastro (21.650) e strappa un terzo posto al cerchio (19.850).Il Campionato Individuale Allieve ha visto protagonista per l'Iris Raffaella Caporusso (3ª fascia) che ha chiuso al quarto posto con il punteggio di 75.600. Buoni spunti giungono, infine, anche dal Trofeo Giovani Promesse con le gare a corpo libero che hanno visto Irene Porcelli ottenere il secondo posto (17.550) in 2ª fascia, Sara Belgiovine quarta (17.650) in 3ª fascia e vittoria finale per Emma Di Liddo (17.750) in 4ª fascia. Vittoria anche per la coppia Junior/Senior formata da Simona Brunetta e Silvia Maffei che ha chiuso con il punteggio di 18.550.Soddisfatti i tecnici accompagnatoricon un inizio di stagione incoraggiante e indicazioni importanti in vista del futuro prossimo