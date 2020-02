Iris: doppio impegno nel weekend tra Carbonara e Bisceglie

Al via la prima prova di Serie C. Ben 300 ginnaste per il Trofeo del Sorriso Uisp

Doppio impegno targatonel prossimo weekend con la compagine presieduta dache domenica 9 febbraio si dividerà tra Carbonara e Bisceglie. Al PalaCarbonara la S.G. Tersicore organizza la prima prova del campionato di serie C, Zona Tecnica 5.Ai nastri di partenza ginnaste provenienti da Puglia, Sicilia, Campania, Calabria e Molise. Iris che vedrà il tecnico accompagnatoreschierare in pedana la squadra composta da(2005),(2008),(2004) e(2007). Presente anche(2006) gareggiare in prestito con i colori della Colibrì.Servirà il giusto approccio per ottenere un buon risultato in questa prima tappa del campionato di C. Qualche chilometro più a nord, sarà il PalaDolmen di Bisceglie ad ospitare il, gara promozionale a livello regionale organizzata dallaa partire dalle ore 09.00.Sulla pedana biscegliese saranno circa 300 le ginnaste tra i 5 e 13 anni che prenderanno parte all'evento con l'Iris presente con 190 atlete provenienti dalle sedi di Bisceglie e Giovinazzo.A guidare le piccole ginnaste in erba il gruppo di istruttrici Iris composto da Lucia Andriani, Martina Valente, Sara Musco, Dalila Losito, Anna Sollecito e Monica Scivetti.