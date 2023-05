Iris di scena in Veneto al Torneo Gold Nazionale

Caporusso, Cassano e De Feudis in pedana in quel di Caorle

Trasferta in terra veneta per le atlete della, protagoniste al, riservato alle categorie Allieve, Junior e Senior, dal oggi al 7 magio al Palasport "Palamare Vicentini" di Caorle.La gara, organizzata dalla NovaGym, prenderà il via con la categoria Junior oggi pomeriggio, domani sarà il turno delle Allieve 2/3, domenica le Junior 2/3. Iris che si presenta a Carole con(Allieve 2/3),(Junior 2/3).Tecnici accompagnatori saranno