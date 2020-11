Iris a caccia di medaglie nel campionato nazionale di Specialità

Tutto pronto a Cantalupa per disputare il campionato nazionale di Specialità Gold, previsto nella cittadina piemontese nel corso dell'imminente weekend, e con lapresente con rinnovate ambizioni di medaglia.Alle kermesse organizzata dalla, il sodalizio presieduto dasi presenta con due ginnaste. A scendere in pedana per l'Iris, nella categoria Junior 2-3 prevista per quest'oggi, saranno la biscegliese(2006) per le gare con il cerchio e le clavette, e la bitontina(2005) in gara per l'esercizio con la fune.Le ginnaste saranno guidate dal tecnico accompagnatore. Per il club pugliese, in vista della lunga trasferta l'ambizione è quella di centrare gli obiettivi pianificati nelle ultime settimane e portati avanti nel segno del lavoro e della perseveranza, nonostante i vari problemi legati alla pandemia.