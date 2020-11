Individuale Gold Allieve, Brunetta sesta in finale

Un buon piazzamento in finale ed un posto tra le prime dieci sono la sintesi dei risultati ottenuti dallain occasione del campionato Individuale Gold Allieve, disputato sabato 21 novembre a Lamezia Terme.Al Palasport "Alfio Sparti" due le ginnaste Iris scese in pedana sotto la guida del tecnico accompagnatore. Tra le Allieve 3,dopo la prima fase conquista la finale chiudendo con un sesto posto dopo aver totalizzato il punteggio complessivo diVittoria per Anita Rossi (Gymnasium Ginnastica, 51.700) davanti a Rebecca Rullo (Ritmica De Giorgi, 50.750), terzo posto per Letizia Panico (Doria Gym, 50.350). Tra le Allieve 1 arriva il decimo posto finale perche ottiene il punteggio complessivo dial termine degli esercizi a corpo libero e fune. Niente finale per la Nocco, riservata alle prime otto della graduatoria.Vittoria ottenuta da Enrica Marletta (Gymnasium Ginnastica, 37.900), seconda Roberta Scuderi (Ginnastica Aretè, 33.800) chiude il podio Cristina Marsano (Doria Gym, 32.500).