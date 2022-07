Campionato regionale in vasca lunga, ottimi risultati per la Netium Giovinazzo

Ancorain grande spolvero ai Campionati regionali in vasca lunga, svoltosi lo scorso fine settimana nella piscina del CUS Bari.Le maggiori soddisfazioni sono arrivate dagli esordienti A conche ha trionfato nel 200 dorso, centrando il podio anche nei 100 dorso e nei 400 misti. Incredibile performance diche ha conquistato quattro titoli regionali individuali e quello nella staffetta 4x100 mista, dimostrando di essere un talento raro da coltivare. Grande soddisfazione è stata espressa nelle scorse giornate da parte degli allenatori Gianluca Rossiello e Christian Marzella.La Netium si conferma sempre più squadra leader in Puglia per il nuoto giovanile, capace di lanciare grandi talenti sia in campo maschile sia in quello femminile.Questi i podi:Oro 200 dorsoArgento 100 dorsoArgento 400 mistiBronzo 400 stileOro 100 ranaOro 200 ranaOro 200 mistiOro 100 stileMelillo FrancescaFrascatore NoemiPorro FedericaStufano GiuliaMelillo FrancescaPozzolungo FedericaStufano GiuliaPorro Federica