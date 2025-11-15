Il ritorno in Europa dell'AFP Giovinazzo

I biancoverdi si prendono una prima breve pausa dal campionato dopo sei giornate in cui hanno vinto una sola gara contro il Breganze. Sabato scorso, senza Amato alle prese con nuove noie alla caviglia sinistra a lungo infortunata, l'ultima sconfitta per 6-2 per mano dell'Hockey Sarzana degli ex Rubio e Tabarelli e la permanenza al penultimo posto in classifica.

I rossoneri dei Paesi della Loira sono invece in testa al campionato Nationale 1 Elite che hanno già vinto tredici volte nella loro gloriosa storia. Un avversario certamente ostico per una formazione che torna a disputare gare europee dopo tredici anni, ovvero dall'eliminazione da parte del CP Vilanova dai quarti di Coppa Cers.

L'obiettivo più realistico quindi per questa gara del WSE Trophy, ovvero la terza competizione continentale per prestigio giunta alla seconda edizione, è limitare i danni per poi giocarsi il tutto e per tutto in un PalaPansini infuocato.

L'attesa è finita: questa sera l'AFP Giovinazzo tornerà a calcare il palcoscenico europeo. Alle ore 20.30, alla Salle de l'Angelmière di La Roche-Sur-Yon, i biancoverdi affronteranno La Vendeenne nell'andata degli ottavi di finale del World Skate Europe Trophy.