Il Giovinazzo C5 riparte dopo Faele: panchina affidata a Rafinha

Soluzione interna per ildopo le dimissioni rassegnate la scorsa settimana da: a due giorni dal blitz esterno di Martina Franca (2-3 sul rettangolo dell'Itria) il club retto dal presidenteha deciso di affidare l'incarico di responsabile tecnico a, conosciuto col nomignolo di, già responsabile dell'area tecnica in tandem proprio con l'allenatore Faele.La nuova guida dei giovinazzesi, classe '84, giunto in riva all'Adriatico nell'estate 2016, dopo le esperienze cone infine, da sempre considerato dagli addetti ai lavori un talento dotato di gran personalità e spiccate doti tecniche, uno dei migliori universali a livello mondiale, tra gli italo brasiliani, ha disputato quattro campionati di serie B e uno di serie A2 sino a diventare una figura di riferimento e un vero e proprio idolo della tifoseria giovinazzese.«Sono emozionato e al tempo stesso onorato per la fiducia riposta nella mia persona da parte di un club che amo profondamente - le prime parole di Rafinha -, in particolare per il prestigioso incarico ricoperto». I biancoverdi saranno impegnati mercoledì a Campo Ligure, nella sfida di Coppa Italia con la, e sabato al PalaPansini, quando attenderanno la visita del, vice capolista del girone C.«Giocare con il Giovinazzo è stato a dir poco entusiasmante,, ma la responsabilità che avrò - dice Rafinha - sarà enorme. La società, lo staff tecnico e sanitario, oltre a tutti i componenti della rosa, che hanno delle grandi qualità, saranno di grande supporto. Per questo sono tranquillo e convinto che insieme ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. I ringraziamenti vanno non solo al presidente Carlucci e al direttore dell'area sportiva, ma all'intera dirigenza per la fiducia infinita che hanno riposto in me».Come lo vede Rafinha il suo Defender Giovinazzo? «Da parte mia e dei miei ragazzi - risponde il nuovo responsabile tecnico - non mancherà mai l'impegno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. La nostra priorità adesso è arrivare alla partita di mercoledì, sul campo della Sampdoria, con. Quello che di sicuro non mancherà mai da parte mia e da parte di nessuno di loro sarà la voglia di allenarsi al massimo in settimana e di competere, il sabato, con la determinazione, la grinta e la volontà».A Rafinha non piace tanto parlare: «Alle parole, preferisco i fatti - conclude -.». A partire da mercoledì quando i giovinazzesi, per gli spareggi della Coppa Italia, saranno impegnati a Campo Ligure, nel domicilio della Sampdoria Futsal. Tre giorni dopo, sul parquet di casa, arriverà il Pirossigeno Cosenza.