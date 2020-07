Giovinazzo C5, Rafinha: «Felice del rinnovo, il club crede in me»

, in arte, sarà biancoverde per la quinta stagione consecutiva: il centrale difensivo, infatti, ha firmato l'accordo che lo legherà al Giovinazzo per un altro anno, sino al 2021.«Ci sono davvero tanti motivi per continuare a sudare ancora per questa splendida maglia - dice il brasiliano -. È bastato solo un incontro con: devo ringraziare loro e l'intera società, con in testa il presidente, che mi ha dato questa opportunità di rinnovare. È bello quando qualcuno crede in te: resterò un altro anno e spero sia positivo».Insomma, nonostante l'anno di nascita (Rafinha è un classe '84, nda), «e questa è una cosa molto importante. È dal primo giorno che sono arrivato che il Giovinazzo C5 mi ha dato quella fiducia che ha bisogno ogni giocatore. È importante avere la fiducia della società e della squadra: per questo - sottolinea - mi sento molto stimolato a dare sempre il massimo. E poi, con questa tifoseria e con l'energia che ti trasmette la città,».Anche Rafinha, alla pari di Piscitelli, non avrebbe mai accettato l'idea di andare via, soprattutto dopo la mancata rincorsa al primo posto a causa dello stop del campionato di serie B. «Spero di poter dare tanta gioia e allegria ai tifosi biancoverdi, soprattutto dopo il buio periodo ormai alle spalle. Senza il Coronavirus - ha detto ancora - sarebbe stata un'altra fase finale: mi è dispiaciuto molto concludere la stagione proprio sul più bello,».I buoni propositi per il prossimo anno, però, non mancano: «Spero con tutto il cuore, qualunque sia la categoria, di poter iniziare e concludere la stagione sportiva all'interno di una rosa che, in queste settimane, si sta costruendo attraverso giovani e giocatori di esperienza».«Spero di regalare insieme ai miei compagni di squadra - conclude -per ricambiare la fiducia della gente e della società, che ancora una volta ha creduto in me. È un onore, per me, poter indossare per la quinta stagione consecutiva questi colori».