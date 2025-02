Il Giovinazzo C5 ospita la Futura, Palumbo: «Honorio? Uno stimolo in più»

non vede l'ora che arrivino le ore 16.01 di sabato.Il, a cui si è legato dall'estate 2023, tornerà in campo dopo la pausa contro la vice capolista del girone B di serie A2 Elite, quellache ha perso l'ultima partita in campionato (era il 16 novembre 2024) proprio in terra di Bari, sul campo della battistrada Capurso.Poi, ben nove risultati utili consecutivi e l'eliminazione dalla Coppa Italia, sempre a Capurso, contro i cinque (due pari e tre vittorie, tutte di fila) degli uomini del presidente«Come l'anno scorso - ha affermato Palumbo -, anche quest'anno il campionato è molto equilibrato: basta fare un filotto di partite positive per salite immediatamente la classifica. Il nostro valore lo conosciamo bene da inizio stagione, ma purtroppo abbiamo dovuto far fronte a molti infortuni e squalifiche che non ci hanno permesso di essere continui nei risultati».I biancoverdi del tecnico, reduci dall'hurrà esterno sul rettangolo del Cus Molise, dopo i successi con l'Ortona e il Mascalucia, sono settimi in classifica e, forti del loro momento positivo, vogliono continuare ad essere propositivi. Anche con la seconda della classe del raggruppamento, seppur in coabitazione con l'Academy Pescara.«Abbiamo avuto modo di studiarli in settimana - ha detto Palumbo -, ma il nostro modus operandi non cambia, ci alleniamo sempre in modo molto intenso al di là dell'avversario di turno».I calabresi, guidati dal tandem formato da, storica leggenda del futsal italiano e mondiale a segno 10 volte, e Martino, possono contare su un mix di atleti giovani ed esperti guidati da Pedotti, tornato a vestire la maglia della Futura a dicembre, oltre ai vari Falcone, Labate, Minnella, Pizetta e Scopelliti. «È un avversario di tutto rispetto», ha detto ancora.«Poi quando devi affrontare giocatori del calibro di- ha concluso Palumbo - trovi sempre qualche stimolo in più». L'appuntamento è per questo pomeriggio al PalaPansini, il fischio d'inizio è fissato alle ore 16.00.