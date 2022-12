Il Giovinazzo affonda a Modugno: con la Invictus Lam finisce 6-2

Un'altra sconfitta (la seconda di fila), un'altra goleada al passivo, altri sei gol subiti per un totale di undici in appena due partite. L'subisce un cappotto imbarazzante per la forma, ma non per i contenuti: passati addirittura in vantaggio, i biancoverdi sono colati a picco solo nella ripresa sino alfinale.Nel quinto turno d'andata del campionato di Terza Categoria, disputato sul sintetico del Diomede di Bari, al rione San Paolo, contro la, una delle tre regine del raggruppamento barese, è subito l'undici di mister, all'8', a passare in vantaggio con la rete di(0-1). In campo i dieci punti di differenza fra le formazioni non si notano proprio: fra gli ospiti funziona tutto, nel gioco e nelle individualità. Ma al 35', come un fulmine a ciel sereno, arriva l'1-1.Il secondo tempo è inaugurato da un penalty - dubbio - concesso ai padroni di casa. Al 47', la capolista ribalta il banco dagli undici metri: 2-1. È il gol che cambia l'inerzia della partita. D'ora in poi, i giovinazzesi sono in completa balia degli avversari: al 60' arriva il 3-1, al 65' il 4-1 e all'80' persino il 5-1. A questo punto, allora, l'Academy si scuote, prova a imbastire qualcosa di buono e all'85' accorcia il divario, con. Al 90', infine, arriva la sesta rete, quella del conclusivo 6-2.Seconda sconfitta consecutiva per il club di, in un'imbarcata di reti che, dopo l'iniziale 0-1, nessuno poteva prevedere. I giovinazzesi restano ottavi, con soli 2 punti all'attivo, e domenica 11 dicembre, sul sintetico del Petrone, attendono la visita della terza battistrada, la. Fischio d'inizio alle ore 11.30.