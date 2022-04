Il derby è della Public, Emmebi Futsal spazzato via: finisce 7-2

La Public Molfetta spazza via l', alla terza sconfitta consecutiva, con il risultato di. Nella ripresa, già sul 5-1, il gol-speranza per gli ospiti, di De Serio. I biancoverdi (nelle ultime tre partite) restano sesti, ma sul groppone hanno sei sconfitte di fila contro squadre abbordabili.Nel recupero del primo turno d'andata del girone A di serie C2, la formazione di casa capisce che la serata è quella giusta e squarcia subito l'equilibrio del match (1-0), prima di raddoppiare: 2-0.dimezza il divario con il gol del 2-1, ma prima dell'intervallo arriva la mazzata del 3-1. Al rientro il quintetto disi gioca il tutto per tutto, ma la Public, dopo aver preso le misure, si compatta, serve il poker (4-1) e avanza indisturbata sino alla cinquina. Il Molfetta è avanti 5-1.Il fortino biancorosso non offre spazi né manifesta falle: la serata scivola via senza patemi per il numero uno di casa, chiamata a raccogliere il pallone da dentro il sacco solo quando al tiro c'arriva: 5-2. Il derby, stavolta, non è imprevedibile. Quel gol non riapre affatto la gara e non riempie di speranze i tifosi ospiti. Sarebbe una beffa per la Public, molto più bella e concreta, che sigilla la vittoria (l'ottava stagionale) col gol del 6-2 e chiude i conti con la definitiva rete del 7-2.I giovinazzesi del presidenteescono a testa bassa, ma nonostante il terzo semaforo rosso di fila riescono a rimanere in sesta fila, in piena zona play-off. Sabato 23 aprile nuovo test, stavolta al PalaPansini: l'avversario sarà il, un altro team che naviga nei bassifondi. Si gioca alle ore 16.00.