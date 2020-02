Il derby Benevento-Salernitana al giovinazzese Illuzzi

Ancora una volta sarà arbitro di un attesissimo derby campano del campionato cadetto.da Giovinazzo sarà il direttore di gara di, match in programma alle 21.00 di questa sera e valido per la terza giornata di ritorno di serie B. A coadiuvarlo ci saranno i guardalinee Grossi e Macaddino, mentre il quarto uomo sarà il molfettese Giovanni Ayroldi. Si tratta, di fatto, della partitissima di questo turno, che avrà una cornice di pubblico che certamente non ha nulla a che vedere con la seconda serie nazionale, visto il calore dei beneventani e lo spessore della encomiabile tifoseria salernitana.La gara è un match chiave per entrambe le formazioni e rappresenta un incrocio di tutto rispetto visto che il Benevento è primo, mentre i granata si sono arrampicati fino al quarto posto in classifica. Da una parte gli stregoni guidati dadall'altro la Salernitana allenata daPer gli amanti delle statistiche,è alla sua nona uscita stagionale in B, ultima delle quali è datata 29 dicembre, quando l'arbitro di Giovinazzo diresse Pisa-Frosinone 0-0.L'ultimo precedente con i giallorossi di casa risale al 9 novembre dello scorso anno, quando la Strega pareggiò 1-1 a Castellamare contro la Juve Stabia, mentre per trovare Illuzzi di fronte ai granata bisogna risalire ad un anno fa: era il 26 febbraio 2019 ed all'Arechi la Salernitana sconfisse 2-0 la Cremonese.nelle gare dirette in questa stagione sin qui, ha estratto tre cartellini rossi (uno diretto, due per doppia ammonizione), ammonito 38 calciatori e concesso tre calci di rigore. Sono cinque i pareggi quando è stato lui arbitro, due le vittorie esterne e solo uno il successo delle formazioni di casa.