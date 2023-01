Il Defender Giovinazzo sprofonda, il Cosenza mostra i muscoli: 1-8

Nulla è perduto, nonostante la pesante débâcle interna. Il, che soli quattro giorni fa ha salutato la Coppa Italia (sconfitto 6-0 sul campo della Sampdoria Futsal), ha lasciato il passo anche al Pirossigeno Cosenza, corsaro con il risultato di 1-8.I biancoverdi di, nuova guida tecnica dei giovinazzesi dopo le dimissioni di mister Faele, si sono presentati senza, squalificato dopo il cartellino rosso di Martina Franca, e l'indisponibile. Da segnalare l'esordio in coda alla partita di, under da tenere sotto stretta osservazione. E contro la vice capolista del girone C di serie A2, mai come stavolta la scalata era davvero al limite del proibitivo.Rafinha, al debutto sul rettangolo del PalaPansini, si affida a quattro giovinazzesi su cinque (Di Capua, Piscitelli, Binetti e Roselli) con Silon Junior a comporre il quintetto di partenza, mentre Tuoto risponde con Del Ferraro, Marchio, Poti, Bavaresco e Sanz che, in avvio, si divora un gol già fatto su invito da destra da parte di Marchio.Il quintetto di casa, che con Di Capua sventa un tentativo a rete di Poti, inizia la partita con una sicurezza che conforta l'animo e va vicinissimo al vantaggio con Roselli che di destro spedisce sull'esterno della rete, dando soltanto l'illusione ottica del gol. Chi lo fa, il gol, è invece il Cosenza, sempre sull'asse Marchio-: 0-1 al 4'.Nonostante lo svantaggio, i giovinazzesi non mostrano nessun timore nei confronti della seconda della classe: sul destro di Piscitelli ci arriva Del Ferraro, poi è la traversa - centrata da Menini con un fendente dalla distanza - a salvare gli ospiti. Il Cosenza, però, raddoppia su palla inattiva, al termine di uno schema su calcio d'angolo con pallone vincente sul piede di, per lo 0-2 al 10'.I locali reagiscono con Binetti e Piscitelli, poi è, con un mancino sotto l'incrocio dei pali che vale il prezzo del biglietto, a riaprire la contesa: 1-2 al 13'. I problemi, però, sono iniziati proprio a ridosso del gol: prima il tris di, al 15', dopo una perfetta triangolazione con Bavaresco (1-3), poi l'espulsione di Roselli, dopo un presunto colpo proibito proprio ai danni di Bavaresco. Al riposo è dunque 1-3.Si riparte, ma Menini non riesce a concretizzare a due passi da Del Ferraro. E come recita la classica legge del calcio, adattata anche al futsal, il Cosenza punisce con un altro gol fotocopia, stavolta sull'asse Sanz-: 1-4 al 2'. Sempre più incisivi, sempre più ficcanti, i calabresi hanno dilagato ancora con, stavolta su assist di Monterosso, per l'1-5 al 4'.Piscitelli corre sul parquet nelle vesti di quinto di movimento, ma i tentativi di Binetti e dello stesso Piscitelli finiscono sulla sagoma di Del Ferraro, quello di Toma, di testa, addirittura sopra la traversa.La partita finisce con gli ultimi tre gol del Cosenza, rispettivamente di(1-6 all'11'), di(1-7 al 12') e di(1-8 al 16'), e con l'esordio dell'under Marolla, al posto di Silon Junior, saggiamente tolto di scena in vista di Molfetta, dove l'importante sarà avere idee molto più chiare e ritrovare la ferocia.