Il Defender Giovinazzo si fa rimontare: è 3-3 con la Futura

Un finale pirotecnico. Per unche consegna un punto a testa: dopo aver assaporato per 19 minuti tre punti d'oro (sarebbe stata la prima vittoria esterna nel girone C di serie A2), che avrebbero fatto molto comodo, il, in vantaggio, deve concedere il pari ad una Polisportiva Futura orgogliosa che non si è mai data per vinta, nonostante il doppio svantaggio.I padroni di casa di Fiorenza si presentano in campo con Parisi, Zamboni, Scopelliti, Cividini e l'ex Morgade, mentre i biancoverdi di Faele replicano con La Notte (Di Capua è out), Piscitelli, Menini, Ferreira Praciano e Silon Junior. La gara, in avvio, non vive di particolari sussulti: così ci prova subito ad accenderla Morgade che da solo in area comincia a far riscaldare le mani a La Notte, strepitoso nell'occasione.Più concreto èche porta in vantaggio i pugliesi, poco dopo, con un calcio di punizione capolavoro da metà campo al 13': 0-1. Dopo il vantaggio è sempre il pivot brasiliano a cercare il raddoppio, ma senza fortuna. È timida la risposta del quintetto di casa dapprima con Falcone e poco dopo, più pericolosa, con Durante che saggia le capacità di La Notte il quale si esalta ancora su Morgade a 12 secondi dalla sirena del primo tempo che termina con il vantaggio dei giovinazzesi, 0-1.La seconda frazione di gioco, più scoppiettante della prima, è inaugurata dai tentativi a rete di Morgade, interrotti, però, dal raddoppio dei biancoverdi, lo 0-2 diche, al 5', approfitta e punisce un'ingenuità difensiva della Futura. Passano appena due minuti e i reggini reagiscono con, abile su calcio d'angolo a trovare la rete dell'1-2 che riapre la gara.È il Giovinazzo, però, che continua a fare la partita e che ritrova il doppio vantaggio all'11 quando vanno via in tandem Firmino e Silon: il secondo riceve dal primo un assist con il contagiri da spingere delicatamente in rete per l'1-3 che ristabilisce distanze e gerarchie. Quando gli ospiti sembrano aver ormai ipotecato il risultato è l'orgoglio della Futura a salire in cattedra con un vivaceche dribbla ben due avversari e supera l'estremo pugliese in uscita, dimezza le distanze sul 2-3 al 15'.Quando mancano meno di due minuti al termine dell'incontro Zamboni riesce a far filtrare un delizioso pallone perche lasciato colpevolmente solo all'interno dell'area deposita in rete e, al 18', trova un prezioso pareggio. Per i pugliesi una doccia gelata.Sul 3-3, nonostante il portiere di movimento inserito negli ultimi 90 secondi di gara (Fermino), svaniscono le speranze deldi portar via l'intero bottino in palio dopo che per gran parte della partita è stato sempre in vantaggio. Finisce così: secondo pari consecutivo e terzo risultato utile di fila per la squadra del patron Carlucci.