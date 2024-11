Il Defender Giovinazzo non va oltre il pari: 2-2 col Sammichele

Non va oltre il pari -il risultato finale - ildi mister Palermo opposto in casa allanella terza partita del girone S di Coppa della Divisione che include anche AGF Energy Canosa, Audace Monopoli e Bitonto Futsal Club.In apertura di match, disputato sul parquet del PalaPansini,saggia subito la reattività di La Notte costretto a capitolare al 6', quando Spinelli (Gerardo) si inventa una serpentina tra le maglie biancoverdi e deposita la palla in rete: 0-1.A metà tempo, ancora Marsico protagonista con i suoi guizzi, ma questa volta il suo tiro sfiora il sette, mentre dall'altra parte Greco, da fuori, area, prova ad intimidire l'estremo ospite. Prima dell'intervallo, il pari dei giovinazzesi: Veneziano si gira bene in area, ma viene atterrato da Spinelli (Giovanni). È calcio di rigore che, al 18',trasforma: 1-1.C'è qualche secondo prima della sirena intermedia per vedere spingersi ancora in avanti il portiere Spinelli (Giuseppe) e trovare Palmieri che, però, spreca tutto. Al riposo è 1-1. La ripresa inizia con Spinelli (Giovanni) bravo a seminare il panico nella difesa avversaria, prima di essere fermato da La Notte che, però, non può nulla al 3', sulla giocata di fino di1-2.Rotunno, con un fendente, prova a ravvivare i suoi, senza fortuna, mentre al 7' la soluzione disi rivela vincente: il suo tiro piega le mani del portiere ospite e si infila nell'angolo alto per il gol del 2-2. Sempre Greco sugli scudi che coglie la base del palo. Bella, poco dopo, l'intesa Veneziano-Rotunno, ma il secondo sbaglia la mira.Tre pali in chiusura di gara: Marsico incoccia il legno, Colamaria lo imita in girata e poi si ripete, sul finire di gara, quando su assist di La Notte colpisce di testa il pallone che passa tra le gambe del portiere e si spegne sul palo. Finisce, dopo il rosso a De Pergola (doppio giallo), con il risultato di 2-2. Prossimo appuntamento - l'ultimo in calendario -, sabato 14 dicembre, sul campo del Bitonto Futsal Club.