Il Defender Giovinazzo fa 3 punti d’oro a Martina: biancoverdi vittoriosi 2-3

Ilvince, si lascia alle spalle il pari interno con la Futura e le dimissioni die condanna l'Itria al secondo rovescio consecutivo. Di Binetti (doppietta) e Piscitelli le reti dei biancoverdi, al nono successo stagionale, il primo del 2023.Quello visto a Martina Franca, nella valle d'Itria, è un stato collettivo pragmatico che, pur soffrendo nel secondo tempo, ha resistito alla pressione dei padroni di casa ed è uscito dal parquet portando via tre punti preziosi per poter risalire in classifica. Nota dolente di un match giocato a viso aperto e correttamente da entrambe le squadre è stataMister Convertini opta per Pinto, Punzi, Rosato M., Fanelli e Ricci, mentre gli ospiti, privi di Fermino e di La Notte, replicano con Di Capua, Piscitelli, Ferreira Praciano, Binetti e Silon Junior. In partenza è subito Silon a mettersi in evidenza colpendo il palo. È il preludio, al 2', alla rete diche riceve una rimessa laterale da parte di Ferreira Praciano e poi trova l'angolo alla destra di Pinto: 0-1.Ancora Silon prova ripartire in contropiede, ma Pires è costretto a ricorrere ad un fallo plateale per fermarlo, guadagnandosi il primo giallo della gara. Di Capua, dalla parte opposta ferma, il tandem Ricci-Rosato sempre pericoloso.Si susseguono, poi, un contropiede di Ferreira Praciano fermato da Pinto e una scivolata di Roselli che sfiora la rete prima di arrivare, all'8', al raddoppio ospite griffato, che appostato sul secondo palo finalizza un angolo battuto da Silon dopo un tiro di Roselli: 0-2.In svantaggio di due goal, i locali reagiscono prima con un'intesa di Ricci e Rosato, poi con un intraprendente Pires, ma entrambe le azioni sono sventate dal vigile Di Capua. Prima del 20', è Silon a salvare una rete quasi fatta quando sulla linea di porta respinge di testa un tiro di Pires. All'intervallo è 0-2.Il secondo tempo è inaugurato dalla rete diche, al 1', finalizza con una deviazione beffarda una gran discesa di Punzi e dimezza le distanze portando il risultato sull'1-2. L'Itria riacquista fiducia e accelera le giocate soprattutto con due fendenti di Fanelli sui quali si oppone un sempre reattivo Di Capua.Il pressing dei locali che impatta su una traversa di Rosato e un palo di Punzi, è interrotto da due partenze in contropiede di Silon che non trovano un degno epilogo. A metà tempo dalla panchina biancoverde si rischia il power-play (Binetti), ma su un normale fallo di gioco Ferreira Praciano si becca il secondo giallo del pomeriggio e finisce anzitempo sotto la doccia. Nonostante l'inferiorità numericai giovinazzesi però non si demoralizzano e con una giocata delle sue, in slalom,infila la difesa avversaria e firma la sua doppietta personale che vale l'1-3 al 14'. Il fortino biancoverde resiste sino all'ultima sirena agli assalti forsennati dei locali che trovano il 2-3 con, al 15', bravo ad approfittare di un errore difensivo, ma non hanno più il tempo per riprendere le sorti del match.Al 40' esultano gli uomini del presidente, settimi a 30 punti a -1 da Futura e Regalbuto e attesi, mercoledì, a Genova, contro la Sampdoria Futsal.