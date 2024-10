Il Defender Giovinazzo C5 sconfitto a Canosa: finisce 6-1

Ilfa 3/3 e si conferma in testa al girone S della Coppa Divisione, la competizione riservata agli under 23 ed a cui sono iscritte tutte le formazioni dei campionati nazionali maschili, ilsi ferma per la prima volta dopo il successo sull'Audace Monopoli.Si è concluso, infatti, il secondo match della manifestazione disputato dai ragazzi di mistersul campo di Canosa di Puglia, contro l'attuale battistrada del raggruppamento con tre vittorie dopo altrettante sfide. Gara a senso unico, quella disputata mercoledì sera, con gli ospiti privi dei loro pezzi pregiati aggregati in prima squadra agli ordini del tecnico Bernardo.Prima parte del confronto con, autore del vantaggio dei padroni di casa dopo appena 60 secondi di gioco, assoluto protagonista con una tripletta. Il raddoppio, al 3', porta la firma di: 2-0 Canosa. Sul 2-0 ci provaper i biancoverdi a tenere aperta la contesa (sua la marcatura del 2-1 al 7'), ma basta qualche secondo aper portare lo score sul 3-1.La prima frazione di gioco, dopo le reti dial 10' e dial 16', si chiude sul punteggio di 5-1. Nella ripresa, ormai priva di storia, solita supremazia territoriale dei canosini che però riescono ad andare a segno soltanto una volta con una soluzione nel sette sempre di, al 9', autore di una doppietta. Passivo che poteva essere più pesante se Rafanelli, arrivato in estate dalle Aquile Molfetta, non avesse sfoderato una prestazione eccelsa che ha poi sancito il definitivo 6-1.Per i biancoverdi, in classifica al secondo posto aa pari punti con la Willy Green Technology Sammichele e con l'Audace Monopoli, sconfitta all'esordio, si tratta del primo disco rosso stagionale nella competizione entrata nel vivo con il lungo percorso della fase a gironi. Prossimo appuntamento - il penultimo in calendario -, mercoledì 20 novembre alle ore 19.00, al PalaPansini, contro laAccederanno ai sedicesimi di finale le società che vinceranno i 21 raggruppamenti e le 11 migliori seconde dei gironi composti da 5 e da 6 squadre.