Il Defender Giovinazzo C5 saluta i play-off. Sconfitto a Taranto

Era nell'aria, ora c'è anche la conferma che arriva dal campo. Ilscende dal treno play-off, perde, nel ventitreesimo turno del girone A di serie A2 Elite, e saluta definitivamenteIl club del patron, sempre ottavo a quota 27 punti,(la Ternana è undicesima a 17 punti), arrivando ad un passo dal traguardo stagionale (l'Itria, che ha una partita in meno, ha 37 punti a soli 120' dal termine della regolar season), ma per il secondo anno consecutivo siA Taranto, infatti, è arrivata l'ottava sconfitta stagionale (la seconda di fila lontano da casa): i giovinazzesi hanno lottato, ma con tre uomini in meno (Marolla Pio, Mejuto e Palumbo) è stata dura contro la terza forza del torneo. Bernardo, privo di Marolla (Pio), Mejuto e Palumbo, parte con Di Capua, Sosa, Divanei, Difonzo e Fanfulla, Tomassini risponde con Lupinella, Bottiglione, Lopes, Chimanguinho e Di Pietro.Il derby pugliese, per gli ospiti, inizia in salita con il gol dei padroni di casa che, al 3', finalizzano l'1-0 conlibero di colpire da fuori area sugli sviluppi di un corner. Il 2-0, tre minuti più tardi, se lo regala, infilando il cuoio nel sette alla destra di Di Capua dopo essersi liberato di un avversario. La panchina biancoverde ricorre subito al power play (Fanfulla) e al 10' dimezza le distanze conche appostato sul secondo palo concretizza un assist di Sosa: 2-1.Sempre il pivot argentino protagonista, prima dello scadere del primo tempo, quando con un numero del suo repertorio supera Lupinella, ma il pallonetto trova il salvataggio di testa sulla linea di porta di Chimanguinho. Al 20' è 2-1. Inizio shock della ripresa per i giovinazzesi che subiscono il tris da, caparbio a strappare palla dai piedi dell'ultimo uomo della difesa avversaria e A realizzare il 3-1.Sessanta secondi dopo, poi, parte da un tiro di Chimanguinho il poker rossoblu: sulla respinta di Di Capua è lestoa ribadire in rete per il 4-1. Gli ospiti, a quel punto, tentano di riaprire il match ancora con il power play, Marolla (Alessandro) che al 3' viene atterrato in area di rigore, ma il penalty di Difonzo si spegne sulla traversa.Le ultime speranze dei biancoverdi si perdono definitivamente sul gol diche, al 17', insacca dalla sua metà campo la porta avversaria ormai sguarnita. Finisce 5-1.«Nel primo tempo, nonostante il passivo di due reti - ha detto a fine gara Bernardo, al secondo ko di fila lontano da casa -, siamo rientrati in gara anche provando il portiere di movimento e siamo riusciti a riaprirla (rete di Difonzo) giocandocela alla pari». Secondo il tecnico di Napoli, «purtroppo - ha detto -,nei quali abbiamo peccato e poi con il portiere non siamo riusciti più a riprenderla», ha detto ancora il trainer dei biancoverdi, da sabato ufficialmente fuori dalla corsa per i play-off.«Dispiace molto - ha detto ancora Bernardo - perché, nonostante le tante assenze a causa di atleti squalificati e infortunati», ha concluso Bernardo.