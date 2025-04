Il Defender Giovinazzo C5 ospita l’Itria di mercoledì sera

«C'è molto rammarico per non aver centrato l'obbiettivo play-off». È deluso il direttore sportivo delnel commentare la sconfitta maturata a Taranto, alla vigilia della gara casalinga di mercoledì sera contro l'valida per la ventiquattresima giornata del girone B di serie A2 Elite.I biancoverdi di, infatti, quando mancano tre giornate alla bandiera a scacchi, sono ottavi in classifica, a -11 dal quinto posto occupato dalla formazione della valle d'Itria. «Potevamo e dovevamo fare molto di più - ha detto Gianni Lasorsa -, ma quando le cose non vanno bene le responsabilità sono di tutti,».I biancoverdi di, reduci dal ko di Taranto, se la vedranno con l'Itria, reduce da cinque risultati utili consecutivi e che fuori casa non perde a oltre due mesi (15 febbraio) proprio sul campo della squadra jonica, 3-1.Gli avversari, quinti e in piena zona play-off, hanno mantenuto l'intelaiatura dello scorso anno confermando i cardini dell'organico composto da Araujo (28 gol sinora) e Rosato (16), oltre a Laddomada, Ricci e Punzi (tutti con 7 reti), e integrando con i nuovi Fahd e Palazzo.- ha chiarito il diesse biancoverde - e abbiamo l'obbligo di fare più punti possibili per rispetto della società, dei tifosi e dei nostri partner. Non abbiamo ancora pensato a quello che verrà, lo faremo a bocce ferme: valuteremo con attenzione gli errori commessi - ha concluso Lasorsa - e cercheremo di correggerli».L'appuntamento è per questa sera al PalaPansini, fischio d'inizio fissato alle ore 20.00.