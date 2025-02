Il Defender Giovinazzo C5 firma l'impresa, battuta la capolista Capurso

Un derby apertissimo. E soprattutto nel segno di Mejuto. Ilsorprende il, non accontentandosi di quello che sarebbe stato comunque un punto prezioso contro la capolista, ma anzi battendola al fotofinish.Di corsa fino al, al termine di una partita non consigliata ai deboli di cuore che ha riservato colpi di scena continui a vantaggio dello spettacolo, nonostante alcuni scontri piuttosto maschi e due espulsioni (Micoli e Difonzo).Il risultato per il club del presidenteè stato in bilico sino a 41 secondi dal termine quando, con il, l'ha spuntata la squadra dial termine di una gara da montagne russe: per i biancoverdi,e ancora imbattuti in questo 2025, si tratta della settima vittoria stagionale e del settimo risultato utile consecutivo.Bernardo parte con Di Capua, Divanei, Mejuto, Palumbo e Difonzo, Chiaffarato risponde con Micoli, Perri, Lamas, Nitti e Dammacco. La prima emozione del match la propone Lamas che coglie la traversa. La supremazia territoriale dei locali è evidente nei primi minuti col solo Difonzo, che si divora un quasi goal, ad interrompere le scorribande di Perri e Lamas.Il vantaggio della prima della classe giunge grazie ad una palla persa dagli ospiti: se ne avvantaggiache, al 13', trova l'angolo più lontano per l'1-0. Un primo tempo che offre solo qualche fiammata, ma che in realtà non riserva grossi sussulti.Nel secondo, invece, succede di tutto a cominciare dall'1-1 nato da un dialogo tra Mejuto econ quest'ultimo che, al 2', insacca l'incolpevole Micoli. Neanche un minuto per gioire e sono ancora i due argentini che servono il bis e portano lo score sull'1-2 con la firma di. Non ci stanno a cedere il passo agli avversari i padroni di casa e, al 4', appostato sul secondo palo firma il 2-2.Il minuto 6 segna il momento cruciale, quando Micoli atterra in area Fanfulla e viene espulso. Per i biancoverdi è penalty chesi fa parare al primo tentativo, prima del tap-in vincente del 2-3. Ancora un altro giro di lancette esi iscrive nel cartellino dei marcatori per il 3-3. Ha del miracoloso il salvataggio sulla linea di Divanei in scivolata in ripiegamento, mentre è ingenuo il fallo commesso da Difonzo su Perri: rosso anche per lui.E proprio quando ormai il punteggio sembra scivolare verso la parità, ecco l'episodio che cambia la storia: mancano 41 secondi al termine quando Palumbo indovina un varco nella difesa perche vede in uscita Lisco e lo salta con un pallonetto dolce per il 3-4 finale.«È una bella soddisfazione aver battuto la capolista all'andata e al ritorno - ha detto a fine gara-, ma l'importante è aver visto la reazione della squadra dopo il 3-3 con la Futura.: dopo il pareggio di sabato c'era tanta rabbia e delusione. Quel pareggio, forse, ci poteva segnare mentalmente, invece i ragazzi sono stati bravi a metterci la giusta cattiveria e il giusto agonismo».Il 3-4 sul campo della capolista «. Abbiamo vissuto mesi difficili, fra infortuni e squalifiche, ma da gennaio, con l'aggiunta di Divanei, siamo al completo e questo ci dà la forza di essere più qualitativi». Match-winner, sul campo del Capurso, è stato Mejuto: «Sono molto contento per la sua prestazione: se lo meritava per tutto quello che ci sta dando».