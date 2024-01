Il Defender Giovinazzo C5 ferma sul pari l’ex capolista Manfredonia

Il Manfredonia perde la cima della classifica a Giovinazzo, impattando, mentre il Benevento vola a +2. Recriminano tutti, alla fine, compresa la formazione di: trascinati da, i biancoverdi si portano in vantaggio (1-0) e, prima del 20', rimettono la freccia con(2-1).Ma non basta. L'oramai ex prima della classe non ci sta e, a cavallo dei due parziali, dapprima impatta la gara e poi mette la testa avanti: 2-3. La sconfitta sarebbe stato un castigo troppo pesante per i padroni di casa: la reazione dopo il gol ospite, invece, si è rivelata una dimostrazione di volontà. Ilconclusivo (nel finale di gara) è servito a mettere in cascina il tredicesimo mattoncino stagionale, il secondo pari di fila, il primo punto del 2024.Bernardo, con Montelli in tribuna, schiera Di Capua, Piscitelli, Palumbo, Dibenedetto e Silon Junior, mentre Ceppi risponde con Glielmi, Taliercio, Barbieri, Murgo e Ronaldo. In avvio le squadre ci provano da una parte e dall'altra (Barbieri coglie un palo interno), ma è il Giovinazzo a sbloccare la gara, all'8': Roselli fa un gran lavoro a destra, riesce a girarsi e a servire a centro areache, in spaccata, segna l'1-0.Ronaldo colpisce un altro palo, poi, all'11', serve aun pallone in area solo da spingere in rete: 1-1. Ci prova Fermino, poi è Glielmi straordinario su una conclusione ravvicinata di Didenedetto, ma nulla può sul destro di, direttamente su corner di Silon, che vale il 2-1 al 18'. Prima del riposo, però, è, dal dischetto del tiro libero (quinto fallo di Roselli), a riportare il match in perfetta parità: 2-2 al 20'.La ripresa si apre col gol di, al termine di un'azione corale (primo vantaggio dei sipontini, 2-3), prosegue con il palo di Murgo (il terzo del pomeriggio per gli ospiti) e con quello colpito da Piscitelli, da fuori area.I biancoverdi, nel finale di gara, giocano la carta del power play (Palumbo), una mossa che si rivela vincente: al 18', infatti, Piscitelli prova l'imbucata verso l'area, ma il pallone sbatte sul piede destro die finisce in rete: è di nuovo parità. Ma non è finita: Dibenedetto calcia in curva, il salvataggio finale di Fermino su Ronaldo vale oro. Testa e forza. Finisce 3-3.«Una partita interpretata bene con tutti i dettami tattici eseguiti al meglio - ha detto Bernardo -: il pareggio con il Manfredonia è un risultato positivo, ma ci manca sempre la ciliegina sulla torta. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi perché sono settimane che mi stanno dando veramente tanto.. Ci vuole fortuna nello sport, così come nella vita».I giovinazzesi non vincono in campionato dallo scorso 1 novembre: «Questo è un anno nuovo, da tutti i punti di vista: davanti abbiamo un ritorno con dodici finali in cui dobbiamo fare più punti possibili - ha concluso Bernardo -.».