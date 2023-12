Il Defender Giovinazzo C5 cerca di rialzarsi contro la Lazio

Dopo due settimane di riposo forzato, iltorna in campo per la dodicesima giornata del girone B di serie A2 Elite affrontando ladistanziata di 6 punti, ma con il turno di riposo ancora da osservare.Una lunga trasferta, quella in terra romana, che nasconde le insidie che i parquet capitolini spesso riservano: quella allenata dall'allenatore Medici è una squadra che prima della sconfitta patita a Benevento (4-2) nell'ultimo turno del torneo aveva inanellato(cinque vittorie e due pareggi) oltre a vantare una difesa tra le meno battute del girone centro meridionale (26) anche se con un attacco che non è particolarmente prolifico (32).Tre i nomi da tenere bene a mente: il nazionale finlandese Kouivumaki, che blinda la porta, il brasiliano Gedson e Pilloni, l'anno scorso a Ciampino in A.Ma questo è un periodo in cui il mercato invernale del futsal ha cominciato già con i primi movimenti a cambiare i roster di parecchie formazioni, non ultimo il club di, reduce dae che non vince dallo scorso 1 novembre (2-4 proprio nella capitale, con la Roma C5).Per fare il punto sul mercato biancoverde, è intervenuto il direttore sportivo,: «Le ultime prestazioni di certo non brillanti della formazione dell'allenatore Bernardo ci hanno portato a rivedere qualcosa nell'assetto organico della rosa. Ufficializzate, ormai da giorni ha ripreso ad allenarsi con il grupporientrato dal prestito alle Aquile Molfetta in A2 e che a giorni aggregheremo definitivamente».«Vorremo operare qualche altro innesto - ha rivelato Lasorsa - e stiamo vagliando qualche elemento di qualità che torni utile alla nostra causa per cercare di migliorare una classifica che riteniamo al momento deficitaria».I giovinazzesi, decimi e con, sonoa due soli turni dalla fine del girone d'andata: «Ma intanto - ha concluso Lasorsa - dobbiamo recarci ad affrontare un avversario temibile come la Lazio cercando con questi giocatori di portare a casa un risultato utile».Il match pre-natalizio si disputerà al PalaPertini di Fiano Romano oggi pomeriggio. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 15.00.