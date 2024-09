Il Defender Giovinazzo brilla e supera il turno in Coppa Divisione

Supera con un punteggio ampio diil match del primo turno di Coppa della Divisione, ilcontrapposto alla, al termine di una prova convincente con poche défaillance.Lafranceschina, Colonna, Todisco, Favaro e Papagni compongono il quintetto iniziale dei biscegliesi di Cangelli, mentre su sponda giovinazzese il tecnico Palermo risponde con Lanotte, Marolla, Colamaria, Fanfulla e Rotunno.Servono solo 2 minuti aper trovare il vantaggio con un fulminante tiro all'incrocio dei pali: 0-1. La pressione dei ragazzi di casa si spegne al 6' sulla traversa colta da Rossini. Il secondo marcatore di giornata è, al 14', con una soluzione del tutto personale e fendente, scagliata poco dopo la linea di centrocampo, che si infila nel sette per lo 0-2.mette la firma del 0-3, al 18', con un coast to coast da applausi.Fiammata della Diaz, poco prima del riposo, con Papagni, ben fermata da Lanotte. La prima frazione di gara si chiude dunque con il quintetto biancoverde avanti 0-3. Un vantaggio rassicurante in vista della seconda frazione di gara.Cambia nuovamente lo score dopo 6 minuti del secondo tempo quandoin un'azione convulsa in area trova il varco giusto accorciando le distanze sull'1-3. Solo 20 secondi più tardi, però, ancora Rotunno in azione solitaria pesca ben appostato in area il compagnoche non ha difficoltà ad insaccare l'1-4. Poker a tinte biancoverdi.infine, all'11', confeziona in collaborazione con Veneziano un dai e vai da manuale che mette il sigillo sull'1-5 finale. Il club del presidentedunque, centra il primo successo dell'anno e si regala il secondo turno della manifestazione riservata solo ai giocatori under 23.La Divisione C5 adesso provvederà entro il 25 settembre, preso atto delle richieste di ripescaggio, a definire un numero di Gironi da 4, 5 e 6 squadre ciascuno, composti per quanto possibile secondo il criterio di vicinorietà e di categoria.