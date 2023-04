Il Capurso batte 3-2 il Defender Giovinazzo in un derby equilibrato

È il Bulldog Capurso a portarsi a casa i tre punti (il finale, che condanna ilalla decima sconfitta stagionale) in un derby equilibrato e deciso da alcuni episodi, che condensa in quaranta minuti l'intera stagione di serie A2: ovvero due compagini che si sono rincorse, sfidate, che hanno provato a fuggire, si sono illuse, sono state riprese e sono di nuove scappate.Con un lieto fine biancorosso, al termine di una sfida che ha tenuto col fiato sospeso sino all'ultimo minuto per l'enorme quantità di azioni e capovolgimenti di fronte su entrambi i fronti. L'allenatore Rafinha, si affida dal primo minuto a Di Capua, Piscitelli, Menini, Ferreira Praciano e Silon Junior, mentre l'ex Chiaffarato risponde con Lisco, Leggiero, Perri, Lamas e Rotondo.Sin dall'inizio sono Lamas per i padroni di casa, con due iniziative personali pericolose, e Binetti per gli ospiti, con un tiro a lambire il palo, che fanno intravedere l'inizio di un pomeriggio frizzante.È un derby fisico e intenso con Di Capua che tiene inchiodato il risultato ad occhiali parando con la mano di richiamo una conclusione di Leggiero e fermando nell'azione successiva Lamas e con il solito Binetti, sull'altro fronte, bravo a strappare il cuoio a Lamas e a far partire un fendente che si spegne a pochi centimetri dalla porta difesa da Lisco.A metà tempo, poi, arriva la fiammata (le traverse centrate dapprima da Roselli su corner di Mongelli e dopo, sul versante opposto, da Lamas) che anticipa il vantaggio degli ospiti: la partita, infatti, si sblocca all'11', quando un gran tiro di Menini viene respinto dall'estremo di casa che, però, non può nulla sul tap-in vincente di, 0-1.Passano soli tre minuti, però, e il pari dell'1-1 è servito dache, libero in area, riceve un calcio d'angolo di Garofalo e riporta il derby in perfetto equilibrio. È sempre Binetti a portare le insidie più pericolose alla porta avversaria con una finta a liberarsi di un avversario e un tiro alto.L'ultima azione di rilievo poco prima della conclusione della prima frazione di gara la confeziona Roselli che è sfortunato a trovare l'intervento di testa di Rotondo sulla linea di porta che salva la momentanea parità. 1-1 al 20'.Il secondo tempo è inaugurato dalla traversa centrata da Menini. Poi, in rapida sequenza, sono Silon Junior e Ferreira Praciano a mettere a dura prova la bravura di Lisco che mostra le sue qualità. Ma i padroni di casa sono in gara e colpiscono a loro volta una traversa con Lamas, al termine di un'azione orchestrata da Campagna. Sono sempre Roselli da una parte e Lamas dall'altra, a metà tempo, a tenere vigili le difese avversarie.L'ennesima traversa del pomeriggio la colpisce, però, Ferreira Praciano dopo alla fine di un'intesa con Piscitelli. Mancano appena cinque minuti al termine e la panchina biancoverde gioca la carta del power-play (Binetti) che commette il sesto fallo e manda al tiro libero, il quale trova prima l'opposizione di Di Capua, ma poi ribadisce in rete la respinta del portiere per il 2-1 al 17'.Pronta la reazione ospite che riprende a giocare con il power play (stavolta è Piscitelli) e riagguanta la parità con il solito bolide diche lascia impietrito Lisco: 2-2, dopo appena undici secondi. La doccia fredda, per i giovinazzesi, si materializza nell'ultimo giro di lancette, a 53 secondi dalla sirena finale, quandoè bravo a trovare un angolo difficile alla destra di Di Capua per il 3-2 finale.Poi, giù il sipario e orgogliosa festa dei Bulldog che superano in classifica i biancoverdi, ora noni, e li condannano alla terza sconfitta consecutiva lontano dal PalaPansini. Dal settimo al nono posto, tre squadre in altrettanti punti: