I giovani della Bruno Soccer ancora a scuola dall'Invicta Matera

Ancora un'esperienza tecnica costruttiva per i ragazzi della. 2 di loro, infatti,, classe '07, grazie alla sinergia sempre più importante con la società amicahanno partecipato ad una nuova seduta di allenamento.Una partita amichevole disputata presso il centro sportivocontro i pari età del club lucano, affiliato alla, avvenuta sotto l'attenta visione dello staff dellae di, non un nome a caso, ma osservatore dellae referente del sud Italia. Un'altra grande opportunità per dare visibilità ai giovani calciatori dellaed alla società che punta molto in questo settore.«Si tratta di esperienze tecniche sempre molto costruttive», afferma, il responsabile tecnico, presente alla seduta di allenamento svolta grazie alla collaborazione con la, una scuola calcio d'élite che primeggia in Basilicata. «Ringrazio ancora una volta la società di Matera - prosegue Bruno - per la possibilità concessa ai nostri ragazzi che sono tornati a casa con».«Un plauso ai nostri ragazzi. Noi, dal canto nostro, continueremo ad allenarci per migliorare e per alimentare nei bambini sempre più la passione per il calcio», è la promessa diche continuerà a dare visibilità ai suoi ragazzi mettendoli sempre sotto i riflettori delle società professioniste.