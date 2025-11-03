CanosaViva
CanosaViva
Attualità

È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina

Il 20° portale del Viva Network decolla con una redazione tutta nuova e uno sguardo aperto sul territorio

Giovinazzo - lunedì 3 novembre 2025 13.58
Storie, volti e voci di Canosa saranno i protagonisti della nuova avventura targata Viva Network. CanosaViva è online con una missione chiara: raccontare la città con energia, passione e autenticità. È il 20° portale del Viva Network, il circuito di informazione che cresce ancora e che, da anni, illumina il territorio con notizie, approfondimenti e storie di comunità.

A guidare la rotta c'è la squadra di InnovaNews, con il direttore Antonio Quinto, la caporedattrice Ida Vinella e il collaboratore canosino doc Sabino Del Latte, affiancati dallo staff di Viva Network con il supporto dei redattori attivi nelle testate del gruppo, presenti in tutte le città della provincia Bat e nel nord barese, da Bari fino a Cerignola.

Una rete viva, fatta di persone e professionisti con anni di esperienza, che ogni giorno scelgono di raccontare la realtà con uno sguardo vicino ai cittadini e lontano dalle fake news.

CanosaViva inizia il suo rinnovato tragitto in continuità con la linea editoriale del polo Viva, riconosciuto per la sua affidabilità, tempestività e presenza costante sul territorio. Ma lo fa con una marcia in più: un approccio multimediale e un linguaggio moderno, pensato per dialogare sui social — da Facebook a Instagram — con videointerviste, reel e format digitali adatti a tutti i dispositivi digitali.

L'obiettivo è semplice ma ambizioso: dare voce a tutte le realtà cittadine. Dalle associazioni culturali agli enti del terzo settore, dal volontariato al mondo dello sport, fino alla politica e alle istituzioni locali, ogni contributo troverà spazio in un portale che vuole essere casa e megafono di chi vive Canosa ogni giorno.

Per segnalazioni, comunicati o proposte di collaborazione, la redazione è già pronta ad ascoltare:
info@canosaviva.it
WhatsApp: 3920717888
  • Viva Network
Elezioni regionali, Tommaso Depalma presenta la sua candidatura a Giovinazzo
3 novembre 2025 Elezioni regionali, Tommaso Depalma presenta la sua candidatura a Giovinazzo
2 novembre, la santa messa al cimitero comunale presieduta da Mons. Cornacchia - FOTO
3 novembre 2025 2 novembre, la santa messa al cimitero comunale presieduta da Mons. Cornacchia - FOTO
Altri contenuti a tema
Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori Vita di città Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori Un nuovo canale diretto per condividere notizie, foto e video con la redazione
Settimana Santa in Puglia: le tradizioni del territorio raccontate dal Viva Network Territorio Settimana Santa in Puglia: le tradizioni del territorio raccontate dal Viva Network Dirette, fotografie, interviste: le processioni e i riti fino al giorno di Pasqua culminati quest’anno con la commozione per la morte di Papa Francesco
Pasqua, rinascita di legami e parole: gli auguri del Viva Network Vita di città Pasqua, rinascita di legami e parole: gli auguri del Viva Network Celebrare la pace e rafforzare il senso di comunità, per coltivare la speranza
Piccoli giornalisti per un giorno: studenti in visita nella redazione del Viva Network Piccoli giornalisti per un giorno: studenti in visita nella redazione del Viva Network Una speciale lezione di giornalismo per le classi 5^ B e C dell’I.C. “Giovanni Paolo II” di Barletta, guidati dalla caporedattrice Ida Vinella
Al futuro e ai sogni, buon 2025 dal Viva Network! Vita di città Al futuro e ai sogni, buon 2025 dal Viva Network! Dalla nostra redazione i migliori auguri di un nuovo anno carico di aspettative
Auguri di un Natale dolce e sereno dal Viva Network! Vita di città Auguri di un Natale dolce e sereno dal Viva Network! Cogliamo il tempo lento degli affetti in famiglia, riscoprendo le tradizioni delle nostre origini
Gli auguri di un sereno 2024 da Viva Network Vita di città Gli auguri di un sereno 2024 da Viva Network Il nostro messaggio ai lettori che ci accompagnano quotidianamente
Il Natale in città: tanti auguri dal Viva Network - VIDEO Vita di città Il Natale in città: tanti auguri dal Viva Network - VIDEO Raccontiamo la bellezza del nostro territorio, luminoso e accogliente durante le feste natalizie
Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo
3 novembre 2025 Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo
Fugge all'alt, sperona una pattuglia e colpisce un palo: arrestato un 39enne
2 novembre 2025 Fugge all'alt, sperona una pattuglia e colpisce un palo: arrestato un 39enne
AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria
2 novembre 2025 AFP Giovinazzo, ecco la prima vittoria
Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia
2 novembre 2025 Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia
Jovis Natio ancora senza punti: biancoverdi sconfitti a Castellaneta
2 novembre 2025 Jovis Natio ancora senza punti: biancoverdi sconfitti a Castellaneta
Sasanelli, un tuffo nella tradizione con la ricetta di Antonia Ancona Rombaldi
2 novembre 2025 Sasanelli, un tuffo nella tradizione con la ricetta di Antonia Ancona Rombaldi
Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo
2 novembre 2025 Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo
Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
2 novembre 2025 Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.