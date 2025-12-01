Grande successo a Giovinazzo per “Bike per Tutti - Festa del Ciclismo Pugliese”

Festa del ciclismo a Giovinazzo
Giovinazzo - lunedì 1 dicembre 2025
È stata una domenica appassionante, unica, indimenticabile nella storia del ciclismo pugliese, carica di entusiasmo e partecipazione, quella che il movimento ciclistico targato Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, guidato da Tommaso Depalma, ha festeggiato a Giovinazzo presso il "PalaPalmiotto", in occasione dell'evento "Bike per Tutti - Festa del Ciclismo Pugliese".

La mattinata è stata dedicata a momenti di approfondimento, con un incontro particolarmente significativo, a cui hanno preso parte il Presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni, il Commissario Tecnico della Nazionale femminile Marco Velo, la campionessa del mondo e collaboratrice tecnica della nazionale donne Marta Bastianelli, e i tecnici regionali Michele Laddomada e Leonardo Piepoli. Il dibattito ha permesso un dialogo costruttivo tra atleti, tecnici e genitori, focalizzandosi sulle esigenze e le prospettive del ciclismo giovanile e di base.

Di grande impatto anche l'intervento della psicologa Francesca Tibaldi, che ha offerto spunti illuminanti su come accompagnare ragazzi e ragazze in un'attività sportiva equilibrata e sostenibile, sottolineando al tempo stesso l'importanza di formare tecnici e dirigenti più consapevoli, motivanti e preparati.
La presenza del Presidente FCI Dagnoni, Antonio Giampietro, Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità della Puglia, e del pluridecorato azzurro paralimpico Luca Mazzone, ha confermato il valore dell'impegno federale nel paraciclismo e l'attenzione verso un ciclismo sempre più inclusivo e di qualità.
A portare il loro prezioso saluto anche Francesca Portincasa, direttrice Generale di Acquedotto Pugliese, Matteo Pertosa, CEO di Vaimoo, e Michele Sollecito, sindaco di Giovinazzo.

Nel pomeriggio, l'evento si è trasformato in un'ondata di festa con le premiazioni dei campioni regionali di tutte le specialità e di ogni categoria, senza dimenticare tecnici e dirigenti di società. In questa occasione è stata anche presentata la maglia dei campioni regionali che reca una dedica speciale al compianto Vito Ditano, sempre vivo e presente nei cuori degli appassionati di questo sport.
Il numero uno del pedale italico Dagnoni ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Ogni anno la Puglia si sta dimostrando sempre più attiva nella crescita, rispetto ad altre regioni del Sud Italia. Un grazie a tutto il Comitato Regionale e al suo Presidente Tommaso Depalma, che ha sempre voglia di promuovere cose nuove. Il suo entusiasmo si trasmette in maniera efficace a tutte le componenti del movimento, dove sono fondamentali le famiglie, le società e i dirigenti, che compiono sacrifici quotidiani per i nostri atleti e per favorire l'attività di base".

Passerella anche per i protagonisti dei circuiti Challenge XCO Puglia e Challenge XCP Mtb Puglia, curati dall'impeccabile coordinatore Mimmo Del Vecchio, che hanno portato il nome della Puglia ciclistica anche al di fuori dei confini regionali. "Siete stati tanti – ha commentato Del Vecchio –, ringrazio le società organizzatrici, vero motore dell'attività, e gli atleti che hanno animato i nostri circuiti con continuità, impegno e tante gare, meritando questo momento di gratificazione".

Il presidente regionale Depalma ha così concluso: "Dal mattino al pomeriggio, l'entusiasmo generale ha confermato la crescita di una comunità ciclistica coesa e appassionata, pronta a guardare al futuro con slancio. Un ringraziamento di cuore a tutti gli ospiti, gli atleti e i dirigenti delle nostre 150 società: insieme formiamo una grande famiglia di quasi 5.000 tesserati. Questo evento è stato un primo passo per rendere sempre più efficace il confronto e lo scambio di esperienze, oltre a valorizzare la qualità agonistica e la struttura tecnica che continuano a crescere".
Festa del ciclismo Pugliese a Giovinazzo © Federciclismo
Festa del ciclismo Pugliese a Giovinazzo © Federciclismo
Festa del ciclismo Pugliese a Giovinazzo © Federciclismo
