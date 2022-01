Goleada del Cus, l'Emmebi Futsal incassa: a Bari è 9-1

Parte male il nuovo anno dell', tornato in campo dopo un mese di stop causa Covid-19 e sconfitto con un pesane 9-1 sul rettangolo delvice capolista del girone A di serie C2. Per i biancoverdi, che restano quinti in classifica, è la quarta sconfitta stagionale. Diil gol della bandiera.Nel dodicesimo turno, misterdeve fare i conti con molte assenze: out i fratelli Marzella, De Palma e Pappapicco. Inizia male la gara dell'Emmebi, Sarcina provoca un rigore parato, però, da De Liso. Ingrana la marcia il Giovinazzo, Grosso spreca una ghiotta occasione, mentre i padroni di casa che sfruttano tutti i buchi nella difesa per portarsi fino al 3-0. Cerca di rialzare la testa l'Emmebi, ma Palermo fallisce un rigore. Prima del riposo c'è il tempo per il 4-0 barese.I giovinazzesi lasciano la testa negli spogliatoi e la seconda frazione è tinta solo di biancorosso con il Cud che trova in rapida successione il quinto e il sesto gol. È come una rondine che non fa primavera la rete della bandiera di Bavaro per il 6-1, infatti i biancoverdi tornano a subire, De Liso cerca di salvare il più possibile ma incolpevole subisce altri tre gol fino al definitivo 9-1 dei baresi. Dei nove gol complessivi, tre li firma, ex biancoverde, nel 2009, ai tempi del Futsal.Probabilmente non c'è nulla da salvare nella prestazione odierna dei ragazzi del presidente, si può solo cancellare tutto e ricominciare a lavorare sodo per tornare ad essere quelli del 2021. La prossima gara è in programma sabato 5 febbraio quando al PalaPansini arriverà ilpenultimo in classifica.