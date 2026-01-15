Giuseppe Carbonara col papà ed il sindaco Sollecito. <span>Foto Comune di Giovinazzo </span>
Giuseppe Carbonara col papà ed il sindaco Sollecito. Foto Comune di Giovinazzo
Altri sport

Giuseppe Carbonara, è di Giovinazzo la promessa degli scacchi italiani

Ha vinto la categoria under 10 al ‘Kalima Project – Chess Circuit 2025’

Giovinazzo - giovedì 15 gennaio 2026 Comunicato Stampa
È di Giovinazzo la giovane promessa del gioco degli scacchi e il suo sogno sarebbe quello di diventare un campione, magari anche un Gran Maestro. Ha solo 10 anni Giuseppe Carbonara, ma è da quando ne aveva 7 che sfida Re, Alfieri, Torri e Regine. Una passione nata grazie alla sua mamma, Anna Di Reda, grande appassionata di scacchi, che ha saputo stimolarlo e accompagnarlo in questa singolare avventura.

L'ultima vittoria di Giuseppe risale a settembre scorso quando è stato proclamato vincitore della categoria under 10 al 'Kalima Project – Chess Circuit 2025', un torneo con oltre 100 partecipanti provenienti da tutta la Puglia e non solo ( nella foto allegata la sua visita al sindaco Michele Sollecito per mostrargli la targa della vittoria accompagnato dal papà).

"Quando tre anni fa ho visto che, una volta finiti i compiti, mio figlio stava sempre davanti al cellulare, ho iniziato a fargli praticare parecchi sport, calcetto, atletica, ma nulla lo prendeva "- racconta oggi con soddisfazione mamma Anna- "Poi, mi è venuta l'idea degli scacchi e ho cercato associazioni nella zona. L'ho trovata a Molfetta, l'ASD Scacchiamo', ed è così che in Giuseppe è scoppiata la passione. Lì ha giocato per due anni, poi la scorsa estate ho saputo dell'iniziativa del Kalima, il laboratorio scacchistico di Bari, che organizzava una serie di tornei, l'ho iscritto e da quel momento ha iniziato a vincere. Secondo il suo maestro, Giuseppe è una promessa".

Ed effettivamente basta scambiare due chiacchiere con lui per accorgersi che Giuseppe non ragiona come un bambino di soli dieci anni.
"Gli scacchi, oltre ad essere un semplice gioco di logica, sono uno stimolo per il cervello, se non gioco per 24 ore, mi mancano"- ci racconta Giuseppe con calma serafica- "Non è difficile giocare, anche se non conosco ancora le mosse di alcuni campioni del mondo. Mi piacerebbe diventare un campione, certo, penso al numero 1 al mondo, il norvegese Magnus Carlsen, o all'americano Hikaru Nakamura, i miei idoli. I russi e gli indiani sono tra i più forti Gran Maestri, mi piacerebbe diventare uno di loro. Per me giocare a scacchi significa comprendere cose oltre quello che si sa già, si sta davanti a una scacchiera a pensare a mosse migliori perché le mosse sono infinite e bisogna riflettere sulle strategie da adottare. A volte bisogna sacrificare un pezzo degli scacchi per dare lo scacco matto finale". Già, ma non solo a scacchi.
  • Scacchi Giovinazzo
  • Giuseppe Carbonara
Piazza Benedettine restituita alla cittadinanza
14 gennaio 2026 Piazza Benedettine restituita alla cittadinanza
Perinetti, il suo libro ed un calcio agli stereotipi sui disturbi alimentari
14 gennaio 2026 Perinetti, il suo libro ed un calcio agli stereotipi sui disturbi alimentari
Altri contenuti a tema
Scacchi che passione! Ottimo riscontro per il torneo della Pro Loco Giovinazzo Eventi e cultura Scacchi che passione! Ottimo riscontro per il torneo della Pro Loco Giovinazzo Il Presidente Martini ringrazia «la fantastica squadra dell’associazione ScacchiAmo per l’ottima organizzazione e i risultati ottenuti»
"Parole in tazza ", così la Pro Loco di Giovinazzo fa comunità
14 gennaio 2026 "Parole in tazza", così la Pro Loco di Giovinazzo fa comunità
Fuochi di Sant'Antonio Abate, la nota completa degli organizzatori
13 gennaio 2026 Fuochi di Sant'Antonio Abate, la nota completa degli organizzatori
A Giovinazzo 130mila euro per la scuola "San Giovanni Bosco "
13 gennaio 2026 A Giovinazzo 130mila euro per la scuola "San Giovanni Bosco"
Nasce a Giovinazzo il comitato per il "sì " al referendum sulla separazione carriere dei giudici
13 gennaio 2026 Nasce a Giovinazzo il comitato per il "sì" al referendum sulla separazione carriere dei giudici
Dongk Sushi 888 apre a Molfetta: l’incontro tra Oriente e tradizione italiana
13 gennaio 2026 Dongk Sushi 888 apre a Molfetta: l’incontro tra Oriente e tradizione italiana
La Touring Juvenatium per far conoscere la figura di Sant'Antonio Abate
13 gennaio 2026 La Touring Juvenatium per far conoscere la figura di Sant'Antonio Abate
Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo
12 gennaio 2026 Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo
Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio
12 gennaio 2026 Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.