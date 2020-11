Giovinazzo ospita il Rutigliano, Restaino: «È ora di invertire la rotta»

Battere la Virtus Rutigliano e regalarsi la. È il sabato giusto per uscire dalla mediocrità, infrangendo un tabù che dura da quattro giornate (tre, in realtà, quelle disputata, nda).Ilcerca il primo hurrà del girone C di serie A2, nel match casalingo in programma oggi pomeriggio alle ore 16.00, in un PalaPansini precluso al pubblico causa Covid-19: «Sarà una partita difficile, dura sin dal primo minuto - ammette- e loro, proprio come noi, arrivano da una sconfitta. Noi, però, abbiamo bisogno di invertire il trend e soprattutto di conquistare i tre punti perché in casa non possiamo più regalare niente».I biancoverdi disono reduci da(in casa con il Cus Molise ed in trasferta a Manfredonia, nda): «È stata una partita dai due volti: il primo tempo lo abbiamo giocato con la consapevolezza di poter affrontare l'avversario, ad armi pari giocando difensivamente bene e creando anche molto in fase offensiva senza però fargli troppo male - spiega il laterale -. Nel secondo tempo la loro esperienza sotto porta si è fatta sentire e la nostra poca concretezza ha portato al risultato finale di 3-1».A pagare caro, evidentemente, sono state le difficoltà sotto porta: «Sì, la nostra difficoltà è stata- analizza Restaino -. Stiamo lavorando per poter migliorare questa pecca che può e deve farci fare il salto di qualità che meritiamo. Siamoe ci stiamo allenando per poter cambiare questa situazione il prima possibile, provandoci già sabato contro la Virtus Rutigliano», club del Cataldo Guarino-bis.È dunque arrivato il momento di invertire la rotta. «È decisamente arrivato il momento. Come gruppo e come società meritiamo il cambio di rotta, ma soprattutto il salto di qualità - continua -. Sul nostro campo dobbiamo dare il massimo o almeno qualcosa in più, perché noi non possiamo più giocare bene e regalare punti, mentre la società e i nostri tifosi meritiamo i primi tre punti.».