«Sarà una gara molto difficile, ma l'abbiamo preparata in maniera maniacale perché gli episodi possono fare la differenza». Lo afferma, direttore sportivo del, che questa sera, con fischio d'inizio fissato alle ore 19.00, al PalaPansini, naturalmente a porte chiuse, riceverà la visita della temibile, quinta forza del raggruppamento C di serie A2.«Sarà una partita molto spigolosa - prosegue il diesse biancoverde -. Affrontiamo la Tombesi Ortona, una squadra molto forte, con tanti giocatori tecnicamente validi e con grande esperienza, non a caso sono in lotta per i play-off. Tuttavia lo staff tecnico, con a capo l'allenatore, ha preparato la sfidae sono certo che faremo un'ottima partita».I giovinazzesi sono reduci da benin soli quattro giorni, maturate al cospetto della capolista del girone, il, ed il. «Le due sconfitte consecutive - spiega Lasorsa - sono arrivate al cospetto di due grandi compagini come Manfredonia e Futsal Cobà. Ritengo, però, che la squadra abbia fatto benissimo in entrambe le gare, a distanza di quattro giorni l'una dall'altra».«Purtroppo - è l'analisi del responsabile dell'area sportiva del club del presidente- siamo stati costretti a sospendere le sedute d'allenamento perproprio nel nostro momento migliore, sia dal punto di vista fisico, sia da quello mentale. Adesso, giorno dopo giorno, stiamo riacquistando la nostra migliore forma fisica e sono fiducioso per il prosieguo del campionato».Il Giovinazzo, dopo 10 partite sin qui disputate, ha 12 punti, frutto di 3 vittorie e di altrettanti pareggi, ma il poco invidiabile score di. «Purtroppo i numeri non mentono mai - dice Lasorsa -, ma il mister sta lavorando duramente per cercare di ovviare a questo problema». In avanti, intanto, è tornato«e penso che non arrivi più nessuno: la società e lo staff tecnico hanno piena fiducia nel roster allestito questa estate».«La nostra priorità è la salvezza, questi sono i programmi del club. Cercheremo di raggiungerla quanto prima - conclude - poi».