Giovinazzo C5, prossima tappa, altro derby: si va a Cassano

Archiviata, con non pochi patemi, la gara contro la Polisportiva Futura di Reggio Calabria, i biancoverdi delsono al lavoro per preparare il prossimo match. E sarà nuovamente derby, stavolta contro i pellicani dell'I biancazzurri di casa, reduci da un pareggio esterno (5-5) con il Catanzaro, sono posizionati al centro classifica del girone D di serie A2 e finora hanno messo in cascina 11 punti dopo aver vinto 3 volte pareggiato 2 e perso 3 partite. È una rosa ridimensionata rispetto alla stagione sportiva precedente quella guidata da mister Recchia, ma pur sempre con giocatori come Perri che incidono ancora nei momenti topici e l'intramontabilesempre a segno a dispetto dell'età.I ragazzi di, che veleggiano nei quartieri alti di una classifica ristretta, sabato scorso hanno dimostrato carattere e grande determinazione, indispensabili per recuperare quei tre punti che sembravano persi. Uno dei protagonisti è stato indubbiamente un ritrovatonon solo per il secondo goal realizzato, ma soprattutto perché con la maglia del portiere di movimento addosso ha trascinato il quintetto giovinazzese alle tre reti finali.«È una stagione che sta premiando tutti i sacrifici e il lavoro di un gruppo che è tale non solo nel rettangolo di gioco, ma anche fuori. Io sono tornato a Giovinazzo - ha detto -con cui ho condiviso parecchie gioie con questa maglia. Certo, rispetto alle mie precedenti esperienze con altre squadre è cambiato il mio modo di giocare in virtù delle continue rotazioni effettuate che mi consentono di finire i match con un numero non elevato di minuti giocati. E poi essere impiegato in momenti critici come portiere di movimento è un'esperienza che mi dà nel contempo responsabilità ma anche parecchie soddisfazioni».Con questi presupposti il club disi recherà al PalaAngelillo con l'unico obiettivo di uscire sabato pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 16.00) con un risultato positivo senza aver entusiasmato i tifosi con un gioco divertente.