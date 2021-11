Giovinazzo C5, arriva il Capurso: vietato distrarsi

Passata l'euforia per il punto guadagnato sabato scorso nella trasferta sul rettangolo del Melilli, ilsi appresta a disputare il prossimo impegno casalingo contro il Bulldog Capurso, in programma oggi pomeriggio alle ore 16.00.I cugini baresi sono invischiati nei bassifondi della classifica del girone D di serie A2 avendo messo in cascina(una vittoria e tre sconfitte) e nell'ultimo turno di campionato sono stati sconfitti in casa dal Catanzaro col punteggio di 0-3. L'incontro non ammette distrazioni perché i valori della classifica non rispecchiano i valori in campo.I giovinazzesi si ritroveranno di fronte l'exa difesa della porta, ma a comporre il quintetto ospite ci saranno anche Leggiero, più volte convocato in Nazionale, oltre al temibile bomber D'Elia. I tecnicirecupereranno, dopo la squalifica scontata a Melilli, il centrale Bellaver che tornerà sicuramente importante nella rotazione del quintetto schierato in campo, come non potranno fare a meno dell'apporto di esperienza dideterminante sabato scorso e autore del definitivo 4-4 a soli 20 secondi dall'ultima sirena.«Nelle prime quattro gare sin qui disputate - ha detto Piscitelli - abbiamo visto come il campionato quest'anno sia molto equilibrato. Ogni partita è una battaglia, si può vincere e perdere contro qualunque squadra motivo per cui, da capitano, chiedo sempre ai miei compagni di non mollare fino all'ultimo secondo e, sino ad ora, sono contento di questo gruppo che si è creato.(col Molfetta e a Melilli) nell'ultimo giro di lancette, quando sembravano ormai perse».Appuntamento al PalaPansini oggi pomeriggio alle ore 16.00 per continuare a confermarsi e restare attaccati al treno delle battistrada del girone D di serie A2.