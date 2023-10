Ginnastica Ritmica Iris pronta a scendere in pedana a Trani

Le atlete gareggeranno per il campionato individuale Silver LB e le categorie LA e LD del Torneo Winter Club

Continua la stagione agonistica della, impegnata oggi nel campionato regionale Silver LA-LB epresso il PalaAssi di Trani.Scenderanno in pedana per la prima prova regionale del campionato individuale Silver LB le giovinazzesi, che si alterneranno con fune e cerchio, mentre nella categoria LA gareggeranno, che presenteranno esercizi a corpo libero e con la palla.Nella categoria LD del, l'schiererà la sua squadra composta dalle ginnaste biscegliesi(corpo libero),(fune e clavette),(cerchio) e(palla). La folta pattuglia Iris sarà accompagnata in questa occasione dai tecnici